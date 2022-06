Aereo privato sorvola la casa di Biden in Delaware, presidente e first lady evacuati

Momento di panico a Rehoboth Beach, in Delaware, dove il presidente Usa Joe Biden e la first lady sono stati evacuati per breve tempo dalla loro residenza dopo che un piccolo aereo privato è entrato per errore nello spazio aereo ristretto sopra l’abitazione. Lo rende noto il Secret Service. Il velivolo è stato scortato fuori dallo spazio aereo sorvegliato. La coppia presidenziale è già tornata nella residenza.

I primi accertamenti indicano che il pilota non era sintonizzato sul canale radio giusto, non stava seguendo il Notams (l'allerta sul potenziale pericolo) né la guida di volo. Il Secret Service lo interrogherà.

