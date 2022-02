Afghanista, Haidar come Rayan: morto il bambino caduto nel pozzo

Haidar come Ryan. E’ morto il bambino caduto in un pozzo in Afghanistan. La sua tragica storia ricorda quella del bimbo di cinque anni morto in Marocco a inizio mese in circostanze analoghe dopo quattro giorni trascorsi in fondo a un pozzo e altrettanti giorni di difficili operazioni dei soccorritori.

Haidar, sette anni, era intrappolato da martedì in un pozzo senza acqua, profondo 22 metri, nel villaggio di Jaldak, nella provincia di Zabul, ed è stato trovato stamani, ormai senza vita, scrive Khaama Press.

"Haidar ci ha lasciato con i cuori spezzati", ha scritto su Twitter Abdullah Azzam, segretario del vice premier del governo talebano, Abdul Ghani Baradar.



