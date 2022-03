Afghanistan: corteo a Kabul per riapertura scuole femminili

ROMA, 26 MAR - Almeno una ventina di manifestanti, principalmente donne, si sono radunati questa mattina nei pressi del ministero dell'Istruzione a Kabul chiedendo la riapertura delle scuole secondarie femminili. Lo scrive la Bbc precisando che i manifestanti hanno gridato diversi slogan, rivendicando il diritto all'istruzione. I talebani hanno in passato disperso le manifestazioni e arrestato le persone coinvolte, ma in questa occasione la protesta è stata autorizzata a continuare. Al potere in Afghanistan dall'agosto del 2021, i talebani hanno revocato mercoledì scorso la loro stessa decisione di consentire alle ragazze di studiare nelle scuole medie e superiori. Un annuncio inaspettato, che ha suscitato numerose condanne, tra cui quelle dell'Onu, dell'Unesco e di sei Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti e Unione Europea, che hanno chiesto agli islamisti fondamentalisti di "revocare immediatamente" la loro decisione.

