Afghanistan: talebani festeggiano anniversario ritiro Usa

KABUL, 31 AGO - I talebani hanno celebrato oggi il primo anniversario del ritiro dall'Afghanistan delle truppe guidate dagli Stati Uniti. Le autorità hanno tenuto una celebrazione ufficiale con una parata militare nella base aerea di Bagram, centro nevralgico delle forze americane durante la guerra. Gruppi di combattenti talebani - vestiti con il tradizionale shalwar kameez e armati - hanno marciato mentre gli elicotteri sorvolavano la zona, come hanno mostrato i filmati trasmessi solo dalla tv di Stato in quanto i media stranieri non hanno avuto accesso all'evento. Poi, sono sfilati decine di veicoli militari sequestrati durante la guerra o lasciati dalle forze statunitensi durante il loro caotico ritiro. A Kabul sventolavano striscioni e centinaia di bandiere bianche talebane con la proclamazione di fede islamica, mentre le piazze della capitale sono state decorate con diverse luci. I residenti di Kabul hanno scelto di rimanere in casa dopo che le autorità hanno dichiarato la festa nazionale, ma centinaia di combattenti talebani si sono riuniti in piazza Massoud, accanto all'ambasciata statunitense ora chiusa. "Morte all'America! Morte all'occupazione! Viva la libertà!", hanno scandito i combattenti. Nonostante le restrizioni e l'aggravarsi della crisi umanitaria, molti afghani si dicono contenti che le forze straniere se ne siano andate dopo una brutale guerra durata 20 anni. "Siamo felici che Allah si sia liberato degli infedeli dal nostro Paese e che sia stato istituito l'Emirato islamico", ha detto Zalmai, residente a Kabul.

