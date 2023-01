Afroamericano ucciso, Biden rilancia appello contro violenza

WASHINGTON, 27 GEN - Joe Biden ha rilanciato il suo appello contro le proteste violente per la morte di Tyre Nichols dopo il pestaggio da parte di 5 agenti a Memphis. "Coloro che cercano giustizia - ha detto - non dovrebbero ricorrere alla violenza o alla distruzione. La violenza non è mai accettabile; è illegale e distruttiva. Mi unisco alla famiglia di Nichols nel chiedere una protesta pacifica". Biden ha anche chiesto "un'indagine rapida, completa e trasparente". "Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere - ha spiegato - per garantire che il nostro sistema di giustizia penale sia all'altezza della promessa di giustizia equa e imparziale, parità di trattamento e dignità per tutti. Un cambiamento reale e duraturo arriverà solo se agiamo per evitare che tragedie come questa si ripetano". Rivolgendosi al Congresso Biden ha chiesto di inviare alla sua scrivania la legge di riforma della polizia, il 'George Floyd Justice in Policing Act': "Quando i repubblicani del Senato hanno bloccato quel disegno di legge - ha detto - ho firmato un ordine esecutivo che imponeva un uso più rigoroso degli standard sull'uso della forza e disposizioni sulla responsabilità per le forze dell'ordine federali, nonché misure per rafforzare la responsabilità a livello statale e locale".

