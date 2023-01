Afroamericano ucciso, scoppiano proteste in molte città Usa

NEW YORK, 27 GEN - Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video sull'uccisione di Tyre Nichols da parte di cinque agenti della polizia a Memphis. A New York decine di persone si sono radunate a Times Square: secondo quanto riferito dai media, sul posto è giunta la polizia e ci sono stati scontri con i manifestanti, conclusi con alcuni arresti. Un video diventato virale sui social mostra un manifestante che sale sul cofano di un'auto della polizia e distrugge a calci il parabrezza prima dell'intervento degli agenti. A Memphis i manifestanti hanno bloccato il ponte dell'Interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l'Arkansas. A Washington numerosi di manifestanti si sono radunati a Lafayette Park, vicino a Black Lives Matter Plaza, e in K Street mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street, creando problemi al traffico cittadino. Sono segnalate manifestazioni di protesta anche a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadelfia, Providence e Dallas.

