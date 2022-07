Aids: Oms lancia test a un dollaro

ROMA, 28 LUG - L'Oms ha annunciato un test fai da te per l'Hiv che sarà disponibile nei Paesi in via di sviluppo al costo di un dollaro, un'iniziativa che vuole favorire la diagnosi e la prevenzione della malattia in un momento in cui, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Hiv, ''la risposta globale all'AIDS è in serio pericolo''. ''Se non facciamo rapidi progressi, perderemo terreno, poiché la malattia trova terreno fertile con la pandemia, gli spostamenti di massa della popolazione e altre crisi. Dunque se non agiamo potrebbero esserci milioni di decessi", ha affermato il direttore esecutivo dell'Unaids, Winnie Byanyima. Nonostante la disponibilità di diagnosi e trattamenti adeguati si stima che 5,9 milioni di persone sieropositive in tutto il mondo non siano a conoscenza del loro stato. Il test a un dollaro vuole, dunque, facilitare la diagnosi negli istituti di sanità pubblica, nonché nelle istituzioni comunitarie e private. A livello globale, il numero di nuove infezioni è diminuito solo del 3,6% tra il 2020 e il 2021, "il minor calo annuale di nuove infezioni da HIV dal 2016", secondo l'Oms.

