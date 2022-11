Aiea, centrale Zaporizhzhia ricollegata a rete elettrica esterna

ROMA, 05 NOV - Le linee elettriche esterne sono state ripristinate alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia due giorni dopo che si era interrotta l'erogazione di energia elettrica esterna a causa dei bombardamenti russi. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Ukrinform ricorda che ieri, intorno alle 22, è stata ristabilita l'alimentazione a 750 kV a tutte e sei le unità della centrale e gli otto generatori diesel di emergenza in funzione sono stati spenti e messi in modalità standby. La linea da 750 kV fornisce quindi ancora una volta l'elettricità necessaria ai sei reattori della centrale per il raffreddamento e altre funzioni essenziali di sicurezza nucleare.

