Aiea, nessuna prova di bomba sporca in 3 centrali ucraine

ROMA, 03 NOV - Gli ispettori nucleari non hanno trovato prove di "attività nucleari non dichiarate" in tre centrali in Ucraina. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), citata da Sky News. L'Ucraina ha chiesto agli ispettori di visitare le sue centrali nucleari per smentire le affermazioni della Russia secondo cui Kiev intende utilizzare una "bomba sporca". "La nostra valutazione tecnica e scientifica dei risultati che abbiamo finora è che non c'è alcun segno di attività e materiali nucleari non dichiarati in queste tre località", ha affermato l'Aiea, aggiungendo che saranno analizzati campioni ambientali prelevati.

