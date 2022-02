Air France annulla i voli di domani fra Parigi e Kiev

PARIGI, 21 FEB - Il vettore francese Air France ha annunciato l'annullamento dei suoi voli previsti per domani fra Parigi e Kiev, nell'ambito della crisi in Ucraina. Intanto, oltre alla tedesca Lufthansa e all'associata Swissair, anche il vettore austriaco Austrian Airlines ha sospeso a partire da oggi i voli da e per l'Ucraina per motivi di sicurezza. In particolare Lufthansa e Austrian hanno fermato i voli con destinazione Kiev e Odessa mentre continuano a monitorare gli sviluppi della crisi, si legge sul sito di Business Insider. Alcuni giorni fa aveva fatto altrettanto l'olandese Klm.

