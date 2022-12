Albania: aggredito leader opposizione Berisha

TIRANA, 06 DIC - L'ex premier albanese e attuale presidente del Partito democratico, principale forza di opposizione di centro destra - Sali Berisha - è stato aggredito oggi da uno sconosciuto, mentre stava andando ad una manifestazione organizzata conto il governo del premier Edi Rama, in occasione del vertice Ue-Balcani occidentali, in corso a Tirana. Al momento sono ignoti i motivi dell'aggressione. L'uomo, che ha colpito in faccia Berisha con un pugno, è stato subito fermato dalle guardie del corpo dell'ex premier. Dopo essere caduto a terra, Berisha ha ripreso il cammino dopo alcuni minuti verso il luogo della protesta, nonostante il naso e la guancia insanguinati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA