Albania: via libera a coltivazione marijuana a uso terapeutico

TIRANA, 07 APR - L'Albania legalizzerà la coltivazione della marijuana a uso terapeutico. Lo ha reso noto oggi il premier albanese Edi Rama, durante la presentazione dei risultati della "consulenza nazionale", un processo in cui il governo si è rivolto ai cittadini per avere il loro parere su almeno 12 temi importanti, tra cui anche sulla coltivazione o meno del cannabis a scopi farmaceutici. Degli oltre 560 mila cittadini che hanno scelto di rispondere al governo, il 61 per cento si è detto a favore "alla coltivazione, trasformazione ed esportazione controllata dallo Stato". A parere del premier, la legalizzazione dell cannabis ad uso terapeutico "aprirà nuove opportunità per l'occupazione e per la crescita economica". L'iniziativa potrebbe alimentare forti dibattiti, legati alla capacità delle autorità di avere il controllo del processo. L'Albania viene considerata un Paese di origine per il traffico della marijuana, nonostante lo scorso anno non si siano stati scoperti casi di ingenti quantità diretti verso l'Italia. Tuttavia, le analisi della Guardia di Finanza italiana hanno dimostrato un aumento delle sospette piantaggioni di cannabis sativa, con almeno 37 ettari individuati, la più grande superficie coltivata dal 2016.

