Alberto II di Monaco ricorda la madre a 40 anni dalla morte

PARIGI, 28 SET - Alberto II di Monaco ha reso omaggio ieri sera alla memoria della madre, la celebre attrice Grace Kelly, recandosi a Nizza alla proiezione di uno dei film che la rese celebre, "Caccia al ladro" di Alfred Hitchcock, girato nel 1954. Il film, in cui Grace Kelly recita al fianco di Cary Grant, viene proiettato nell'ambito di una retrospettiva di 11 film girati dalla defunta principessa di Monaco. Erano presenti ieri sera un centinaio di spettatori. Alberto II era stato invitato dal Comune di Nizza. "Mia madre - ha commentato all'uscita dal cinema il principe Alberto II - è splendida in questo film, ed è dire poco. E ci sono immagini meravigliose di Monaco e della Costa Azzurra, ed è anche una bella storia". "Il ruolo di cui andava più fiera - ha ricordato Alberto II parlando al pubblico presente - era forse quello che aveva interpretato in 'La ragazza di campagna'", ruolo che le valse un Oscar.

