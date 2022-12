ROMA, 25 DIC - Per la seconda volta nella giornata giorno è suonato l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda precisando che le sirene hanno iniziato a suonare nelle regioni di Kiev e Leopoli e poi si sono estese a tutto il resto del Paese. Il gruppo di monitoraggio 'Belarusian Gayun' ha riferito che alle 14:00, l'aereo di tracciamento radar a lungo raggio Il-76 A-50U 'Serhiy Atayants' è decollato da Machulyshchy in Bielorussia. Subito dopo si è alzato in volo un jet da combattimento MiG-31K dell'aeronautica russa, che può trasportare missili Dagger equipaggiati con testate nucleari.

