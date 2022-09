Allarme aereo in tutta l'Ucraina, 'missili dal Mar Nero'

ROMA, 11 SET - Un allarme aereo è in corso in tutta l'Ucraina. Lo riporta Unian, secondo cui ci sono state esplosioni e blackout in diverse regioni, soprattutto nell'est del Paese. Nexta riferisce anche di missili russi lanciati dal mar Nero, pubblicando anche un video. Secondo Espreso Tv, le interruzioni elettriche e nella distribuzione idrica riguardano in modo massiccio le oblasti di Sumy, Donetsk, Kharkiv e Poltava. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha inoltre confermato che c'è stato un attacco ad alcune infrastruttura nell'area, dove Kiev sta conducendo la sua controffensiva.

