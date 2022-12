Allarme Energoatom, drone iraniano su centrale Zaporizhzhia

ROMA, 19 DIC - L'azienda ucraina per il nucleare Energoatom ha denunciato la presenza di un drone iraniano la notte scorsa sulla centrale di Zaporizhzhia: il relitto è stato trovato vicino all'impianto: "E' una violazione assolutamente inaccettabile della sicurezza nucleare". E fa appello all'Agenzia internazione per l'energia atomica Aiea e all'intera comunità per fermare le azioni russe. La società chiede ancora una volta di evitare che gli impianti nucleari siano esposti al rischio di un attacco da parte dell'esercito russo e rappresentino una minaccia per la sicurezza nucleare e radioattiva dell'Ucraina e del mondo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA