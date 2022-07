Allarme Onu, 8 regioni su 18 della Somalia a rischio carestia

ROMA, 07 LUG - Otto su 18 regioni della Somalia rischiano la carestia entro settembre a causa di una grave siccità e della guerra in Ucraina: è l'allarme lanciato dall'Onu, citata dalla Bbc. Almeno 200 bambini sono morti per malnutrizione e malattie da gennaio e il numero di persone colpite da insicurezza alimentare è salito a 7 milioni dai 4,5 milioni di maggio. "Mentre quasi quattro milioni di persone" in Somalia "hanno ricevuto assistenza da gennaio, abbiamo bisogno di molto più denaro, di maggiori risorse per soddisfare i crescenti bisogni ed evitare la carestia", ha affermato Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell'Onu. Secondo un recente rapporto riferito al 2021 e pubblicato da diverse agenzie dell'Onu, quasi il 10 per cento della popolazione mondiale soffre la fame. L'Africa orientale e il Sahel sono le regioni del continente più colpite.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA