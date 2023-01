Allerta in California per le piogge, 'inondazioni catastrofiche'

NEW YORK, 14 GEN - La penisola di Monterey potrebbe diventare un'isola in seguito alle attese "inondazioni catastrofiche" previste in California. Lo stato, dove piove da tre settimane, è alla prese con una nuova tempesta - la seconda su tre attese nel giro di pochi giorni - che si preannuncia potenzialmente come la più violenta. Alcune aree sono state evacuate perché si teme che le inondazioni blocchino le principali arterie stradali, rendendo difficile se non impossibile gli eventuali soccorsi pubblici. Finora nella aree di San Francisco, Sacramento e Santa Barbara le piogge cadute nelle ultime settimane equivalgono all'ammontare di sei mesi o più. E anche se la California ha bisogno di acqua dopo la torrida estate, l'eccessiva quantità delle ultime settimane sta causando solo problemi. Le piogge finora hanno causato 19 morti

