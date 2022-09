Amb. Cina a Italia, auspicio rispetto reciproco continui

ROMA, 24 SET - "La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con l'Italia e desidera collaborare con la parte italiana per mantenere insieme la corretta direzione dello sviluppo del partenariato strategico globale sino-italiano, persistere nel rispetto reciproco, salvaguardare l'amicizia bilaterale ed approfondire le cooperazioni reciprocamente vantaggiose nei vari settori. Auspichiamo che gli amici italiani continuino a svolgere ruolo positivo per la promozione delle relazioni sino-italiane". Così il portavoce dell'ambasciata cinese in Italia dopo l'intervista di Giorgia Meloni alla Cna, l'agenzia di Taiwan. "Non importa - sostiene l'ambasciata di Pechino a Roma - come cambia la situazione internazionale, una cooperazione aperta e di mutuo vantaggio dovrebbe essere per sempre la corrente principale dello sviluppo delle relazioni Cina-Italia".

