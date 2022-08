Amb. cinese in Italia, su Taiwan nessuno spazio per concessioni

ROMA, 08 AGO - "Il principio Una Sola Cina non tollera alcuna sfida, la questione di Taiwan è puramente politica interna della Cina" e "la determinazione della Cina per salvaguardare la propria sovranità e i propri interessi di sicurezza è incrollabile", quindi "non c'è alcuno spazio per compromessi o concessioni". Lo scrive l'ambasciata cinese in Italia in una nota dell'incaricato d'affari ad interim Zheng Xuan, aggiungendo che "qualsiasi contromisura intrapresa dalla Cina in qualità di Paese indipendente e sovrano sarà lecita e dovuta". Nella nota si afferma che il "Principio Una Sola Cina è un consenso diffuso a livello internazionale ed è un principio base delle relazioni internazionali, è la base politica dei rapporti diplomatici della Cina con 181 Paesi", sancito anche dalla "risoluzione 2758 dell'Onu", e "il parere legale ufficiale dell'ufficio affari legali del Segretariato dell'Onu indica che: 'Taiwan, in qualità di una delle province della Cina, non gode di posizione indipendente' e che 'le autorità di Taiwan non godono, sotto nessuna forma, di posizione di governo'". Quindi "con basi nel diritto internazionale che non possono essere scosse", ed è "anche il contenuto focale dei tre Comunicati Congiunti Sino-Americani". Al contrario, "gli Stati Uniti sembrano aver dimenticato i loro impegni politici", "permettendo a Nancy Pelosi di creare una contrapposizione tra le due sponde dello Stretto di Taiwan", si aggiunge, a proposito della visita a Taiwan della Speaker: "Gli Stati Uniti affermano una cosa, ma ne fanno un'altra, rompendo più volte la promessa di mantenere rapporti non ufficiali con Taiwan".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA