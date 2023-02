Amb. Qatar in Italia, relazioni solide e proficua cooperazione

ROMA, 14 FEB - L'ambasciatore dello stato del Qatar presso la Repubblica Italiana, Khalid bin Youssef Al Sada, ha sottolineato che la visita dell'Emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani in Italia riflette la profondità delle solide relazioni tra i due paesi in vari campi importanti, soprattutto perché il mondo sta attraversando circostanze e sfide difficili e soffre di crisi energetiche, tensioni politiche e conflitti esistenti. Parlando all'agenzia di stampa del Qatar (QNA), l'ambasciatore ha affermato che la visita conferma la proficua e costruttiva cooperazione basata sulla promozione di interessi comuni tra i due paesi e i popoli nel superare le crisi, sottolineando gli sforzi congiunti di confronto sul Covid-19 tra i due paesi, che sono testimonianze di cooperazione, oltre all'impegno in atto per affrontare il tema della sicurezza energetica che affligge l'Europa e il mondo. Al Sada ha indicato che la visita dell'emiro, che ieri ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha sentito la premier Giorgia Meloni, serve anche a rafforzare i legami delle relazioni bilaterali per la cooperazione nel campo della sicurezza, osservando che questa cooperazione è stata evidente durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 oltre alla cooperazione nel campo della difesa che deriva dalle profonde convinzioni dello Stato del Qatar nell'instaurare la sicurezza e la pace internazionale e regionale. Al Sada ha sottolineato che le relazioni politiche tra i due Paesi sono recentemente salite ai massimi livelli e il dialogo si è contraddistinto nella dimensione strategica e di lungo termine della cooperazione bilaterale e multilaterale per trovare soluzioni pacifiche alle crisi e alle tensioni che affliggono il regione e il mondo. L'amabsciatore ha spiegato che la parte italiana ha fatto molto affidamento sulle relazioni regionali e internazionali stabilite dallo Stato del Qatar, grazie alle sue capacità diplomatiche e di mediazione, che ha dato i suoi frutti in molte regioni. Nella visita dell'emiro si è discusso di relazioni economiche e di investimento nei settori delle infrastrutture, del turismo, dell'immobiliare, dell'industria, dell'energia e della cultura.

