Amb.Starace, impegnati a favorire il cessate il fuoco in Ucraina

ROMA, 21 DIC - "La diplomazia italiana, come hanno osservato il ministro Tajani e la presidente Metsola, è discreta e autorevole, svolge il suo ruolo con efficacia per fare in modo che si possa raggiungere un cessate il fuoco in questa grave crisi e si possa riprendere il filo della diplomazia e della trattativa". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace, parlando della guerra in Ucraina, a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. In Russia c'è ancora "grande attenzione" nei confronti dell'Italia, che "continua a godere di grande credito", in considerazione "del nostro passato", fatto di "rapporti molto proficui". Ora la guerra ha "creato gravi problemi nei nostri rapporti ma io posso constatare che permane un'enorme simpatia e una grande attrazione" nei confronti dell'Italia, ha assicurato Starace.

