COURMAYEUR, 23 LUG - "Questa settimana per l'Italia è stata particolare, sicuramente storica, ma purtroppo triste, dal mio punto di vista. Colgo questa occasione per ringraziare il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il suo governo per il sostegno senza precedenti all'Ucraina". Lo ha detto Yaroslav Melnyk, ambasciatore d'Ucraina in Italia, intervenendo al Forum di Courmayeur.

