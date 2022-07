Anche catena abbigliamento H&M abbandona la Russia

ROMA, 18 LUG - La catena abbigliamento H&M ha annunciato che uscirà dal mercato in Russia, sotto sanzioni per l'invasione dell'Ucraina. Lo fa sapere la stessa multinazionale svedese Hennes & Mauritz. Il colosso svedese dell'abbigliamento aveva già sospeso le sue vendite in Russia lo scorso marzo, poco dopo l'inizio della guerra ucraina. Oggi l'annuncio dell'uscita progressiva dal Paese. "Dopo matura riflessione, constatiamo che è impossibile continuare la nostra attività in Russia, tenuto conto della situazione", ha dichiarato in un comunicato aziendale la direttrice generale del gruppo svedese, Helena Helmersson.

