Angela Merkel vittima di un furto mentre fa la spesa in un supermercato

Angela Merkel va a fare la spesa e le scippano il portafoglio. È accaduto oggi a Berlino, in un supermercato di specialità gastronomiche di Charlottenburg. L’ex cancelliera aveva lasciato la borsa sul carrello della spesa. Secondo quanto la Bild, nel portafoglio c'erano la carta di identità, il bancomat, la patente e dei contanti. Merkel è da sempre abituata a fare la spesa personalmente, era nota per questo già da cancelliera. Oggi sarebbe stata accompagnata da una guardia del corpo dell’Anticrimine federale. La polizia ha confermato il furto, mentre l’ufficio della ex Bundeskanzlerin non ha voluto pronunciarsi sul fatto.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA