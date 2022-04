Angelina Jolie in visita a sorpresa a Leopoli

ROMA, 30 APR - L'attrice e regista Angelina Jolie è stata avvistata in un bar nella città di Leopoli, in Ucraina. Lo riferiscono i media internazionali che postano anche un video. Le immagini mostrano l'attrice, 46 anni, inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, mentre entra in un bar indossando abiti casual e uno zaino che saluta sorridendo rivolgendosi all'obiettivo della telecamera. Subito riconosciuta dai fan ucraini, Jolie si ferma anche per firmare gli autografi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA