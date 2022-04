BERLINO, 29 APR - Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, l'Oktoberfest nel 2022 si terrà di nuovo. Lo ha annunciato il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter spiegando che per il momento non sono previsti limiti di accesso per i visitatori .

