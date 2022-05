Anthony Albanese giura come nuovo premier dell'Australia

ROMA, 23 MAG - Il laburista Anthony Albanese ha prestato giuramento come nuovo primo ministro dell'Australia. Il neopremier 59enne ha giurato durante una breve cerimonia nella sede del governo a Canberra. Tra gli altri membri della sua squadra che entrano in carica figurano il ministro degli Esteri Penny Wong, quello al Bilancio Jim Chalmers e quello alle Finanze Katy Gallagher. L'ex leader dell'opposizione di centrosinistra parteciperà domani a Tokyo al vertice del Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quad) tra Stati Uniti, India, Giappone e Australia. Albanese ha detto di vuole approfittare del suo primo viaggio ufficiale all'estero per "far sapere al mondo che c'è un cambio di governo" in Australia. "Ci saranno alcuni cambiamenti nella nostra politica, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico e il nostro impegno con il mondo su questo tema", ha spiegato.

