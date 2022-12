Apre a New York il primo negozio di marijuana a uso ricreativo

NEW YORK, 29 DIC - Il primo negozio di marijuana legale apre a New York. Si chiama Housing Works Cannabis e fa capo alla no profit che aiuta i senzatetto e le persone positive all'Hiv nella città. Il negozio è vicino al campus della New York University e rappresenta un test per l'industria della marijuana legale regolamentata, che si trova ad affrontare la concorrenza del mercato illegale ma anche tasse elevate. New York è diventato il 15mo Stato americano a legalizzare la cannabis a uso ricreativo nel marzo del 2021 ma l'applicazione della norma ha incontrato difficoltà. E così dei 20 negozi che dovevano essere aperti entro la fine di quest'anno ce n'è solo uno, quello di Housing Works.

