Armenia e Ungheria riavviano relazioni bilaterali dopo 10 anni

LODZ, 01 DIC - A 10 anni di distanza dalla rottura delle relazioni bilaterali, l'Armenia e l'Ungheria hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche. La decisione, comunicano le due delegazioni è stata presa a seguito di negoziati nel quadro del ministeriale Osce a Lodz, in Polonia. "Le parti hanno rilevato i profondi legami storici e culturali tra i popoli armeno e ungherese e la comune eredità cristiana e hanno sottolineato l'importanza di migliorare le relazioni tra Armenia e Ungheria", hanno fatto sapere in un comunicato congiunto. Il 31 agosto 2012, l'Armenia interruppe le relazioni con l'Ungheria in seguito all'estradizione di Ramil Safarov, un soldato azero condannato per l'omicidio avvenuto in Ungheria nel 2004 del tenente armeno Gurgen Margaryan.

