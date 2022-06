WASHINGTON, 13 GIU - L'ex campaign manager di Donald Trump, Bill Stepien, non apparirà oggi alla seconda udienza pubblica della commissione che indaga sull'assalto del Capitol "per un'urgenza famigliare". Lo ha reso noto la stessa commissione. La sua era una delle deposizioni più attese. Ci sarà quindi il suo avvocato, che farà delle dichiarazioni pubbliche. Stepien aveva ricevuto un mandato di comparizione.

