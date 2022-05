Assalto Capitol: media, Trump favorevole a impiccagione Pence

WASHINGTON, 26 MAG - Donald Trump avrebbe espresso sostegno per l'impiccagione del suo allora vice Mike Pence, dopo che gli assalitori del Capitol da lui istigati cominciarono a cantare "hang Mike Pence" (impiccare Mike Pence), indicato dal presidente come un "traditore" per non aver assecondato la sua richiesta di ribaltare il voto delle presidenziali. Lo scrivono alcuni media Usa, citando testimonianze Donald Trump avrebbe espresso sostegno per l'impiccagione del suo allora vice Mike Pence, dopo che gli assalitori del Capitol da lui istigati cominciarono a cantare "hang Mike Pence" (impiccare Mike Pence), indicato dal presidente come un "traditore" per non aver assecondato la sua richiesta di ribaltare il voto delle presidenziali. Lo scrivono alcuni media Usa, citando testimonianze alla commissione parlamentare che indaga sull'assalto del Congresso.

