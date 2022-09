AstroSamantha al comando della Stazione spaziale internazionale: è la prima donna europea

L’astronauta Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Ad annunciarlo è l’Esa. Cristoforetti è la prima donna europea ad assumere questo incarico e riceve il testimone dal comandante russo Oleg Artemyev. Il primo italiano al comando della Stazione Spaziale era stato Luca Parmitano.

«Sono onorata della mia nomina a comandante», ha detto Samantha Critoforetti, riferendosi al ruolo che assumerà a breve. «Non vedo l’ora - ha aggiunto - di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita».

«Congratulazioni a Samantha. La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d’ispirazione per le giovani generazioni», ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia.

