Atene, 'colloqui con Londra su fregi Partenone continuano'

ATENE, 13 GEN - Il confronto con la controparte britannica per il ritorno ad Atene dei fregi del Partenone ospitati nel British Museum di Londra "non è chiuso" ha assicurato la ministra della Cultura greca Lina Mendoni all'emittente radiofonica Skai, confermando che "c'è comunicazione" con Londra. La dichiarazione segue quella della ministra della Cultura britannica, Michele Donelan, che lo scorso mercoledì ha sostenuto in un'intervista con la BBC che i marmi del Partenone, portati a Londra nel 1802 dal diplomatico Lord Elgin, "non devono essere e non saranno restituiti" ad Atene. Nelle ultime settimane articoli apparsi sulla stampa greca e britannica avevano infatti prospettato un accordo imminente tra i governi dei due Paesi per il ritorno, sotto forma di "prestito culturale" dei marmi contesi. "So che la ministra della Cultura britannica sta trasmettendo la posizione ufficiale del suo Paese, ma la parte greca continuerà a fare pressione" per il ritorno delle sculture ad Atene, ha commentato Mendoni.

