Atene, in 20mila sfilano in ricordo rivolta Politecnico 1973

ROMA, 17 NOV - Più di 20mila persone, secondo le stime della polizia greca, hanno sfilato questo pomeriggio ad Atene per celebrare il quarantanovesimo anniversario della rivolta del Politecnico, avvenuta il 17 novembre del 1973, quando i carri armati della giunta militare dei Colonnelli sfondarono i cancelli dell'Università per porre fine all'occupazione degli studenti. In quella occasione decine di persone persero la vita (la cifra più accreditata parla di 60 se si contano anche gli uccisi nella repressione dei giorni successivi). La giunta militare, che aveva preso il potere con il sostegno degli Stati Uniti nel 1967, sarebbe caduta un anno dopo la rivolta. In occasione della manifestazione di oggi - un corteo ha sfilato anche a Salonicco - è stato impiegato un vasto schieramento delle forze dell'ordine: quasi 6mila agenti nel centro della città e un elicottero in volo sopra al corteo. A sfilare sono state le principali formazioni dei partiti di sinistra greci, attualmente all'opposizione, e poi gruppi extraparlamentari, organizzazioni studentesche e civiche. Presente tra i manifestanti l'ex premier Alexis Tsipras, attualmente all'opposizione, che ha dichiarato: "Coloro che stanno minando la democrazia stanno commettendo un errore enorme e se ne accorgeranno presto con il voto del popolo greco". Il corteo si è concluso, come da tradizione, di fronte all'ambasciata americana di Atene senza che si verificassero scontri.

