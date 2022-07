Attacchi nella notte a Mykolaiv, morto un miliardario del grano

ROMA, 31 LUG - I russi hanno bombardato per due volte nella notte la città di Mykolaiv. Secondo i dati preliminari, una persona è rimasta uccisa e due persone sono rimaste ferite. Lo scrive su Telegram Vitaliy Kim, capo dell'amministrazione militare regionale. Durante il bombardamento sarebbe morto Oleksiy Vadaturskyi, proprietario della più grande compagnia di commercio di grano 'Nibulon'. "A seguito dei bombardamenti, diverse infrastrutture sono stati danneggiate. In particolare, un hotel, un complesso sportivo, due istituzioni educative e una stazione di servizio. Anche gli edifici residenziali sono stati danneggiati", afferma il governatore. "L'uccisione di Oleksii Vadaturskyy a mio avviso non è stata casuale. Lui era tra gli imprenditori agricoltori più grandi del paese e una persona importante nella regione di Mykolaiv". Così Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commenta su Telegram l'uccisione del fondatore della 'Nibulon'. "L'attacco preciso alla sua casa, e esattamente contro la camera da letto non lascia dubbi che sia stato pianificato ed organizzato - prosegue Podolyak - I barbari russi continuano la campagna del terrore contro la popolazione, tutti gli ultimi attacchi terroristici russi sono volti a mettere in ginocchio la popolazione".

