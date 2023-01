Attacco russo in regione Zaporizhzhia, 1 morto e 3 feriti

ROMA, 01 GEN - Un civile è morto e altri tre sono rimasti feriti in seguito all'attacco di truppe russe nella città di Orikhiv, nel sud-est della regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito il governatore Oleksandr Starukh che su Telegram ha anche pubblicato le foto. L'attacco fa seguito a quello avvenuto ieri in un'area residenziale di Zaporizhzhia dove cinque persone sono rimaste ferite. Starukh ha affermato che sono ancora 350 i residenti che non hanno accesso all'elettricità, rispetto ai 1.750 consumatori che inizialmente avevano perso la corrente a causa dell'attacco russo del 31 dicembre.

