Attentato Istanbul, una donna siriana ritenuta la responsabile: arrestata

Ahlam Albashir, la donna di nazionalità siriana arrestata perché ritenuta responsabile dell’attentato che ha ucciso 6 persone ieri a Istanbul, ha confessato durante l’interrogatorio di essere stata addestrata dal partito curdo armato Pkk e dalle milizie curde siriane dello Ypg. Lo rende noto Anadolu.

La donna è stata arrestata questa mattina insieme ad altre 46 persone, tutte accusate di aver preso parte all’attentato. Secondo gli investigatori turchi, sarebbero tutte legate all’organizzazione terroristica separatista curda Pkk/Ypg. Sono state 6 le persone morte e 81 quelle rimaste ferite, di cui 50 sono state dimesse, mentre 31 si trovano ancora in ospedale e due sono gravi. Tra di loro, comunque, non ci sono cittadini stranieri, tranne una cittadina greca che è tra i feriti lievi.

La Turchia "respinge" le condoglianze Usa per le vittime dell’attentato di Istanbul. Lo fa sapere il ministero dell’Interno turco, per il quale gli Stati Uniti "sostengono i terroristi», in riferimento ai curdi in Siria che secondo Ankara sono dietro la strage.

