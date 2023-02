Attesa per Biden 2024, 8 repubblicani pronti a sfidare Trump

NEW YORK, 04 FEB - Si scalda la corsa alla Casa Bianca del 2024. In attesa dell'ufficializzazione a giorni della candidatura della repubblicana Nikki Haley, le grandi manovre sono in corso per sfidare Donald Trump, l'unico che è candidato apertamente e che, solo sul fronte conservatore, potrebbe trovare a scontrarsi con altri otto aspiranti. Joe Biden, secondo indiscrezioni, potrebbe annunciare la sua discesa in capo nelle settimane seguenti al discorso sullo Stato dell'Unione, in calendario il 7 febbraio. In casa repubblicana l'attesa è elevata per la possibile candidatura del governatore della Florida Ron DeSantis. Ma almeno altri sei conservatori potrebbero decidere di sfidare Trump. Ci sono infatti il suo ex vicepresidente Mike Pence, ma anche il suo ex segretario di Stato Mike Pompeo. Potrebbero poi scendere in corsa il senatore afroamericano del South Carolina Tim Scott, l'ex governatore del Maryland Larry Hogan, l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson e il governatore della Virginia Glenn Youngkin.

