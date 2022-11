Austin, se Putin vince rischio proliferazione nucleare

WASHINGTON, 19 NOV - Gli Usa non si faranno trascinare nella "guerra per scelta" di Vladimir Putin ma c'e' il rischio di una proliferazione nucleare globale se Mosca dovesse prevalere. E' il monito lanciato dal capo del Pentagono Lloyd Austin intervenendo in Canada ad un forum sulla sicurezza. "I colleghi autocrati di Putin stanno guardando e potrebbero concludere che ottenere le armi nucleari dara' loro una licenza di caccia propria", ha avvisato. "E questo - ha concluso- potrebbe portare ad una pericolosa spirale di proliferazione nucleare"

