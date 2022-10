Australia: corre 3.800 km in 46 giorni per beneficienza

SYDNEY, 18 OTT - Migliaia di fan hanno affollato ieri la promenade lungo la celebre spiaggia di Bondi a Sydney per celebrare l'arrivo del corridore per beneficienza Ned Brockman, dopo un'epica corsa di 3.800 km in 46 giorni da costa a costa del continente, con partenza dalla spiaggia di Cottlesloe a Perth. Il 23/enne elettricista di Forbes, nell'entroterra agricolo del New South Wales, aveva intrapreso la mega-maratona il primo settembre, completandola in poco più di sei settimane e raccogliendo oltre un milione e mezzo di dollari per l'associazione di aiuto ai senzatetto Mobilise. Brockman ha mantenuto una media di oltre 80 km al giorno, partendo la mattina alle 5 e correndo per 10 ore, seguito online dai suoi oltre 160 mila follower in Instagram. Lo ha accompagnato una squadra di supporto composta dai genitori, dalla fidanzata, da un amico fotografo e dal fisioterapista. L'entourage guidava avanti per tratti di 30 km, o lo seguiva con i fari accesi quando correva al buio. Purtroppo il generoso corridore ha anche subito una serie di infortuni, tra cui una severa tenosinovite agli stinchi, vesciche e infezioni alle dita dei piedi.

