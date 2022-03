Australia: inondazioni, ordine d'evacuazione per 200mila persone

(ANSA-AFP) - SYDNEY, 03 MAR - I servizi di emergenza australiani hanno ordinato a circa 200.000 persone di evacuare le loro case a causa delle forti piogge, che oggi si dirigono verso Sydney dopo aver causato la morte di 13 persone nel resto del Paese. Le autorità hanno emesso un'allerta meteo per forti piogge e forti venti per una striscia di 400 chilometri che si estende lungo la costa orientale dell'Australia, compresi i sobborghi di Sydney, la città più grande del paese (5 milioni di abitanti). Da più di una settimana piogge torrenziali stanno devastando la costa orientale, tra gli stati del Queensland e del Nuovo Galles del Sud. In quest'ultimo, oggi le autorità hanno ordinato a circa 200.000 persone di evacuare e hanno chiesto ad altre 300.000 di prepararsi a ricevere presto un ordine simile. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA