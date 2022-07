Australia: inondazioni Sydney, evacuate 50.000 persone

ROMA, 05 LUG - Circa 50.000 persone sono state invitate a evacuare le loro case a causa delle inondazioni che hanno colpito Sydney per la terza volta dall'inizio dell'anno. Lo scrive la Bbc. Le strade della città sono interrotte, alcune case sono sott'acqua e migliaia di persone sono rimaste senza corrente. Le inondazioni diffuse in tutta l'Australia hanno ucciso più di 20 persone quest'anno, molte delle quali nel Nuovo Galles del Sud. Gli abitanti di altre 50 aree sono stati avvertiti di prepararsi ad andarsene, a causa dell'esondazione di alcuni fiumi principali. Il maltempo sta colpendo anche le vicine regioni di Hunter e Illawarra. Secondo il Bureau of Meteorology, in alcune zone del NSW sono caduti 800 mm di pioggia in quattro giorni, quasi un terzo in più della media delle precipitazioni che la città riceve in un anno.

