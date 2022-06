Austria: 100 alunni e prof tratti in salvo da una montagna

BOLZANO, 08 GIU - Il soccorso alpino austriaco ha tratto in salvo con degli elicotteri un centinaio tra alunni e insegnanti, rimasti bloccati su un sentiero di montagna in Austria, nel Vorarlberg. Gli otto prof e 99 ragazzi tra i 12 e i 14 anni provenivano da Ludwigshafen, in Germania. Un insegnante - scrive l'agenzia Apa citando la polizia austriaca - aveva organizzato una gita nella Kleinwalsertal. Ma quella che, su internet, veniva presentata come una escursione senza difficoltà si è invece rivelata una impresa impegnativa, lungo una cresta di montagna molto esposta. Gli alunni e i prof hanno così affrontato il sentiero senza l'attrezzatura e la preparazione adeguata. La pioggia ha poi reso la roccia ancora più scivolosa. Due ragazzi sono infatti scivolati per alcuni metri, riportando leggere ferite. A questo punto il gruppo è stato preso dal panico e uno degli insegnanti ha lanciato l'allarme. Sono stati mobilitati due elicotteri che hanno accompagnato i ragazzi e i loro insegnanti verso valle fino a una strada forestale. Come riferito dal sindaco di Mittelberg Andi Haid, oltre ai due feriti lievi, alcuni alunni erano psichicamente e fisicamente provati e con lievi sintomi di ipotermia.

