Austria: maxi inseguimento con 14 pattuglie in autostrada

BOLZANO, 03 GEN - Maxi inseguimento da telefilm americano sull'autostrada dell'Inntal nel Tirolo austriaco. A Innsbruck una cittadina tedesca di 49 anni è fuggita dalla polizia, dopo essere passata a un incrocio con il rosso, per poi imboccare l'autostrada. L'inseguimento al quale alle fine hanno partecipato ben 14 pattuglie è durato per una trentina di chilometri. Infine, a Wiesing, nei pressi di Schwaz, la polizia ha creato un 'ingorgo artificiale' per fermare la fuga. Allo svincolo autostradale la donna ha urtato un camion, danneggiando in modo serio la sua vettura. La tedesca era già nota alla polizia di Innsbruck per diverse infrazioni al codice della strada.

