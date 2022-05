Austria: Van der Bellen annuncia la ricandidatura

BOLZANO, 22 MAG - Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha annunciato la sua ricandidatura. Il verde punta al bis, dopo il successo nel 2016 contro il candidato dell'ultradestra Fpoe Norbert Hofer, che sembra quasi certo, visto che i socialdemocratici Spoe e i popolari Oevp nelle scorse settimane avevano già fatto sapere che in caso di ricandidatura del 78enne avrebbero rinunciato a un proprio candidato. "Se siete d'accordo, vorrei fare la mia parte per garantire che i prossimi anni saranno positivi per tutti", ha detto in un video diffuso sui social media. In Austria il presidente viene eletto direttamente dal popolo per sei anni. Un presidente può restare in carica al massimo per due mandati.

