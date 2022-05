BERLINO, 10 MAG - "Nessuno può eliminare il dolore delle madri e dei padri di Bucha". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un breve statement a Bucha, trasmesso dall'emittente tedesca Ntv. Baerbock è in visita ufficiale in Ucraina, in seguito al chiarimento fra il presidente tedesco e il leader ucraino, che ha permesso di superare lo scontro diplomatico dovuto al "disinvito" di Frank-Walter Steinmeier.

