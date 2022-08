Balza costo per vedere draghi di Komodo, sciopero lavoratori

ROMA, 02 AGO - Centinaia di lavoratori del settore turistico indonesiano in sciopero per l'eccezionale aumento del prezzo dei biglietti per vedere i cosiddetti draghi o varani di Komodo, le lucertole più grandi del mondo che possono raggiungere i tre metri di lunghezza, 70 chili di peso e uccidere grandi prede con un solo morso velenoso: la tariffa ha avuto un incremento di 18 volte nella notte di lunedì arrivando a 205 sterline, pari a 244,73 euro per singolo visitatore. Secondo il governo di Jakarta l'aumento è necessario per preservare l'habitat unico del rettile, ma per i lavoratori locali il costo salato del biglietto spaventa i turisti e mette in pericolo il reddito dei ranger. Le isole della provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale - dove vivono questi grandi varani - sono un sito del patrimonio mondiale dell'Unesco e hanno attirato quasi 222.000 visitatori solo nel 2019, prima dell'arrivo della pandemia.

