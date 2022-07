Bara color oro per Ivana Trump: l'ex marito Donald e Melania al funerale

Donald Trump è a New York per il funerale della sua ex moglie Ivana Trump. L’ex presidente accompagnato da Melania è entrato alla chiesa St. Vincent Ferrer, seguito dai figli Ivanka, Donald Trump Jr ed Eric. Presenti alla esequie anche la seconda moglie di Trump Marla e la loro figlia Tiffany. La famiglia ha scelto per Ivana una bara color oro e ha chiesto ai partecipanti di effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione di beneficienza per gli animali, invece dei fiori.

