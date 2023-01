Berlino,decisione su invio Leopard a Kiev arriverà presto

ROMA, 23 GEN - Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che una decisione in merito all'invio dei carri armati di fabbricazione tedesca Leopard in Ucraina verrà presa presto. Lo riporta Sky News. Parlando in un'intervista con la Tv tedesca Ard, Pistorius ha detto che Berlino ha molti fattori da considerare e che non è il caso di prendere una decisione affrettata. Tali fattori includono le conseguenze per la sicurezza della popolazione tedesca.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA